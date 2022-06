Festa de Corpus Christi de Castelo terá feira Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores como atração

Por Redação - Redação 70

A “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores” vai acontecer nos dias 15 e 16 de junho, durante a 59ª Festa de Corpus Christi de Castelo. O evento vai oferecer aos visitantes uma grande variedade em produtos como cafés especiais, biscoitos, pães, compotas, doces, temperos, toalhas bordadas e pintadas, crochês, orquídeas, cactos, rosas do deserto e suculentas.

A Feira, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAG, vai funcionar na Avenida Aristeu Borges de Aguiar, no centro do circuito do tapete, na quarta (15), das 19 horas à meia-noite e na quinta (16), das 7 às 19 horas. O espaço vai contar com 24 estandes e participação de 28 expositores, além da LIMOTUR e da Casa do Artesão Castelense.

“Nosso objetivo com a realização da Feira é divulgar os produtos da região e fomentar a renda desses empreendedores. Esta é uma ótima oportunidade de mostrar para nossos visitantes o que temos de melhor no Município”, informou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

