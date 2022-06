Festa de Cachoeiro segue nesta sexta-feira (24). Confira a programação!

Por Redação - Redação 77

Nesta sexta-feira (24), a Praça de Fátima, localizada na avenida Beira Rio, recebe uma série de shows da programação da Festa de Cachoeiro 2022.

A partir das 18h, o violonista Ney Costa e o grupo Pó de Mico abrirão a segunda noite de atrações musicais com muito chorinho e samba.

Às 19h, Alessandra Biato e o grupo Bambas do Samba apresentarão um repertório repleto de grandes clássicos de artistas como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Martinho da Vila.

Logo após, a partir das 20h, o Trio Art animará os presentes, seguido pela Gaspari Band, às 21h, que levará clássicos do rock nacional e internacional à Praça de Fátima. Às 22h, a banda Badallados subirá ao palco para encerrar a segunda noite de atrações com muita performance e um repertório bastante eclético.

Além dos shows, o público encontrará barracas e food trucks com comidas e bebidas, e diversos expositores de artesanatos da região, que marcarão presença divulgando e comercializando seus produtos.

Mais homenagens

Além das atrações musicais, a programação da Festa de Cachoeiro desta sexta-feira (24) dará continuidade às tradicionais homenagens do evento.

Às 16h, na Escola Estadual “Liceu Muniz Freire”, será inaugurado o busto em homenagem ao professor e escritor Aylton Rocha Bermudes, que faleceu em março de 2021, aos 99 anos. Bermudes era membro da Academia Espírito-Santense de Letras e sócio correspondente da Academia Cachoeirense de Letras.

Às 19h, terá início a Noite de Homenagens, na escola municipal “Zilma Coelho Pinto”. O evento prestará tributo aos cidadãos que se destacam no cenário social, cultural e econômico do município. Na ocasião, serão entregues as comendas Rubem Braga e Newton Braga, títulos de Cachoeirense In Memoriam a familiares de homenageados e haverá, ainda, outras homenagens especiais.

Atrações continuam no fim de semana

A programação da Festa de Cachoeiro 2022 segue ao longo do fim de semana, com a tradicional Corrida de São Pedro, no domingo (26), em percursos de 5 e 10 quilômetros, e, também, uma edição voltada para crianças, no sábado (25).

Além disso, a programação musical continua na Praça de Fátima: no sábado (25), a partir das 18h, se apresentam Zé Antônio Irmão, Mister Dinho, Silvério Caetano, Élito, João Paulo e Daniel Trio Acústico, e o sertanejo Álvaro Nobre.

No domingo (26), as atrações começam às 17h com a apresentação da Turma da Tina, voltado ao público infantil, com o show “Meu Mundo Divertido”, que contará, ainda, com a presença de cosplayers de personagens famosos. À noite, os shows ficam por conta de Dim Dim do Cavaco e os grupos Nó na Madeira e Koisa Nossa.

A programação completa da Festa de Cachoeiro, que vai até 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro da cidade, pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/festadecachoeiro2022.

