Festa de Cachoeiro: emoção marca a noite de homenagens

Por Redação - Redação 47

A Festa de Cachoeiro de 2022 segue com muitas emoções. Na noite desta sexta-feira (24), foi realizada a tradicional Noite de Homenagens, no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto.

Na solenidade, foram entregues as comendas Newton Braga e Rubem Braga, que são concedidas, todos os anos, na época da festa, a pessoas que se destacaram na promoção do município e que tenham contribuído com seu desenvolvimento socioeconômico e cultural. Foram agraciadas 69 pessoas que nasceram ou que residiram, por longo tempo, no município.

Uma das homenageadas com a comenda Newton Braga foi Aldemira Ventura Adão, que, com 95 anos, é considerada a atleta mais idosa do Espírito Santo. Bicampeã dos jogos estaduais da terceira idade, a corredora participará da 42ª Corrida de São Pedro, neste domingo (26).

“Estou muito alegre. Nem imaginava que pudessem me chamar. Agradeço por essa homenagem. Fiquei muito emocionada”, ressaltou.

Com os olhos marejados, a cachoeirense ausente Maria da Conceição Castelar de Souza de 2022, também recebeu a comenda e destacou a emoção do reconhecimento.

“Não tenho nem mais palavras para agradecer. Eu não esperava todo esse carinho. Nossa família tem uma história com Cachoeiro e isso é uma honra”, completa.

“Depois de dois anos de pandemia, podemos retomar esse evento, em que homenageamos pessoas que foram e são importantes para a história da nossa cidade. Viva a cada cidadão que faz parte do legado do nosso município. Viva Cachoeiro!”, disse o prefeito Victor Coelho.

Homenagem póstuma

Criada em 2019, o título de Cachoeirense In Memoriam homenageia também, personalidades já falecidas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade, em diversos ramos.

Neste ano, o grande artista Raul Sampaio Cocco foi um dos escolhidos, pelo seu legado e cultura que fazem parte da história de Cachoeiro.

Veja a lista dos homenageados:

COMENDAS RUBEM BRAGA

Ed Alves (grau cavalheiro)

José Carlos Amaral (grau de cavaleiro)

José Alves Sobrinho (grau de cavaleiro)

Luciana Gomes Ferreira de Andrade (grau grande oficialato)

Sérgio Bermudes (grau grande oficialato)

Pedro Scarpi Melhorim (grau cavaleiro)

COMENDAS NEWTON BRAGA

Alcides Zerbone Soares

Adelmira Ventura Adão

Ademir Francisco

Adilson Priscisval Maia

Almir Forte dos Santos

Edna Alice Figueiredo

Gilson Lourenço Rosa

Ivanir Potrich

Jersilio Cypriano

José Custódio Nolasco

José Guilherme Lima

José Henrique Dutra de Rezende

José Luiz Garcia Barbosa

Juarez Marqueti

Marcos de Azevedo Jacob

Maria da Conceição Castelar de Souza

Maria Regina de Magalhães Grafanassi

Mônica S. de O. Campos Pitanga

Patrícia de Oliveira Ferreira

Paulo Afonso Lamon

Rozane Barreto

Sabina Bandeira Aleixo

Waltair José Pizetta

Wellington Gama Nazario Da Fonseca

William Carone Junior

Nelson Miranda

Luiz dos Milagres Miranda

Cachoeirense in Memoriam

Benjamin Zampirolli

Camilo Cola

Carlos Alberto Alexandre Marão

Cliveraldo Miranda

David Cruz

Eloiza Borges Valadão

Epifhanio Gasparini

Helio Sampaio

Ilton Machado

Jersilio Cypriano

Joacyr Pinto

João Misse Filho

Joel Pinto

Jorge Abu Mourad

José Carlos Brandão

José Carlos Oliveira

José Geraldo de Azevedo

José Paineiras Filho

Josué Mendes da Silva

Juarez Tavarez Mata

Lucio Canholato Coelho

Marcelo Bozio Monteiro

Marcia Brezinski

Maria Grechi Carlette

Moema Baptista

Natal Mory Martins

Padre Ismael Matielo

Pastor João Evangelista

Raul Sampaio

Raul Silva

Ricardo Carone

Silvio Coelho

Wilson Lesqueves

Canuta Caetano

Sirley Santiago

Homenagem especial

Wilson Marcio Depes

