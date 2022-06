Festa de Cachoeiro: confira a programação deste domingo (26)

Por Redação - Redação 64

Após dois anos de ausência, Cachoeiro de Itapemirim volta a sediar a tradicional Festa de Cachoeiro. O evento, que teve início na última quinta-feira (23), está sendo realizado na Praça de Fátima, localizada na avenida Beira Rio, com uma série de shows.

A programação musical é intensa, com atrações regionais se apresentando no palco montado no local. Neste domingo (26), as atrações começam às 17h, com o show infantil “Meu Mundo Divertido”, da Turma da Tina. Cosplayers de personagens famosos marcarão presença para interagir com a criançada.

À noite, os shows ficam por conta de Dim Dim do Cavaco e dos grupos Nó na Madeira e Koisa Nossa, que encerrarão o dia de festejos com muito samba e pagode.

Além dos shows, o público encontrará barracas e food trucks com comidas e bebidas, além de diversos expositores de artesanatos da região, que marcarão presença divulgando e comercializando seus produtos.

Comemorações continuam na quarta (29)

Na próxima quarta-feira (29), dia de São Pedro, padroeiro de Cachoeiro, haverá uma homenagem ao escritor Newton Braga, na praça Jerônimo Monteiro. O monumento será ornado com flores e convidados declamarão poemas de Newton.

Às 16h, na Praça de Fátima, será realizada uma missa, seguida de procissão, em homenagem a São Pedro. À noite, no local, haverá uma apresentação do Ministério Vida e Adoração, encerrando a programação da edição 2022 da Festa de Cachoeiro.

A programação completa do evento pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/festadecachoeiro2022.

