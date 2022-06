Feriado de Corpus Christi contará com operação especial na BR-101

Por Redação - Redação 14

Visando garantir a segurança e a fluidez do tráfego durante os feriados de Corpus Christi, a Eco101 iniciará nesta quarta-feira (15), uma operação especial com reforço de recursos operacionais em locais estratégicos ao longo dos 478,67 quilômetros sob concessão da empresa. As ações se estendem até o domingo (19).

Durante o período, estarão à disposição 12 ambulâncias – sendo oito básicas e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados, três caminhões boiadeiro para recolhimento de animais e três caminhões pipa. Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança das vias. É importante lembrar que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas em média a cada 40 quilômetros da rodovia.

A concessionária conta ainda com nove painéis de mensagens variáveis fixos e quatro móveis, que são atualizados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e levarão aos usuários informações, mensagens educativas e, condições da rodovia, interdições, acidentes, lentidão e congestionamento.

Além de intensificar a operação rodoviária, nos dias 15 a 19 de junho as obras que necessitam de interdição de pista serão suspensas. No entanto, é importante ressaltar que as restrições podem ser modificadas de acordo com as condições de tráfego.

A Eco101 informa que sempre que o usuário precisar de auxílio, apoio, sinalização ou remoção de veículo ao longo da rodovia BR-101/ES/BA pode fazer contato com a concessionária, no telefone 0800 7701 101, 24 horas por dia, todos dias da semana.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias, subsidiária do Grupo ASTM, é uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil. Ao longo de mais de 20 anos, expandiu sua presença em corredores rodoviários de importação e exportação, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Atualmente, administra nove concessões de rodovias que somam 3.368 quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, gerencia dois ativos logísticos – um pátio regulador e um terminal portuário que atendem ao Porto de Santos, o maior da América Latina. Para mais informações: www.ecorodovias.com.br.

