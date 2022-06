“Farei um mandato de quatro anos em apenas dois”, diz prefeito eleito de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 33

Eleito com 50,12% dos votos, Doutor Antônio (PP) é o novo prefeito de Itapemirim. A posse está marcada para 5 de julho, na Câmara Municipal. Doutor Antônio, que terá dois anos de mandato, afirma que já tem uma série de propostas para colocar em prática e que fará um mandato de “quatro anos em apenas dois”.

“Temos vários projetos, já que ouvimos muito as comunidades durante a campanha. Mas o primeiro passo é saber como está a prefeitura. Gostaria de agradecer a cada um dos meus 13.062 eleitores e salientar que vamos trabalhar por todos os moradores de Itapemirim”.

Segundo Doutor Antônio, a campanha ajudou muito a conhecer as necessidades de cada bairro e distrito do município. “Temos em mãos as demandas das comunidades e podemos trabalhar de forma certeira em relação às obras, agricultura, saneamento básico. Para dar uma ideia, apenas 16% do município é coberto pelo saneamento básico. Vamos trabalhar em cima disso, que é a maior carência. Dessa forma, poderemos atrair empresas e investimentos para o município”, avalia.

O Executivo, segundo o prefeito eleito, vai trabalhar próximo ao Legislativo a fim de buscar o desenvolvimento da cidade. “Os vereadores são parceiros e querem o melhor para Itapemirim. Não teremos brigas ou problemas, tenho certeza disso. Assim, vamos fazer, juntos, uma gestão democrática, de parceria total para o nosso município”, finaliza.

Eleições para prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, em março, a convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) de novas eleições no município de Itapemirim. Por unanimidade, o Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Carlos Horbach. Ele confirmou a cassação dos mandatos do então prefeito eleito em 2020, Thiago Peçanha Soares, e do vice, Nilton Cesar Santos (Niltinho). Além disso, o relator revogou a liminar que mantinha prefeito e vice nos cargos executivos.

