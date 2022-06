Exames que diagnosticam câncer em fase inicial e salvam vidas

Por Redação - Redação 63

Advertisement

Advertisement

O diagnóstico precoce do câncer é considerado essencial pelos médicos para aumentar as chances de sucesso do tratamento e recuperação da doença. Para isso, o cuidado com a saúde, através da realização de exames anuais de rotina, é fundamental para identificar tumores em fase inicial.

Continua depois da publicidade

O médico radioterapeuta Guilherme Rebello, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), lista cinco exames que podem ser feitos por homens e mulheres no intuito de prevenir e rastrear eventuais lesões no organismo.

“Os cinco exames mais solicitados e que ajudam no diagnóstico precoce da doença são a mamografia (câncer de mama), o Papanicolau (colo uterino), a dosagem do PSA e o toque retal (próstata), e a colonoscopia (intestino)”, afirma.

De acordo com o especialista, o diagnóstico precoce é sempre o melhor cenário para o paciente:

Continua depois da publicidade

“Devido ao fato de o tumor estar localizado numa única região e com um menor tamanho, as chances de cura com o tratamento adequado são maiores do que quando a doença já está avançada”, afirma.

Quando começar?

Sobre o momento certo de iniciar a prevenção, Guilherme Rebello afirma que, em geral, ela começa entre 40 e 50 anos, mas há exceções, como o Papanicolau, que deve ser iniciado a partir dos 25 anos em mulheres que já tiveram relações sexuais.

“A recomendação é para que as pessoas não deixem os exames de rotina para depois. Não permitam que a correria do dia a dia atrapalhe algo importante: a atenção à saúde. Quanto antes a doença for descoberta, maiores são as chances de cura”, afirma.

Advertisement

Continua depois da publicidade

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas, presentes no meio ambiente, como tabagismo, alcoolismo, alimentação de baixa qualidade e obesidade.

“Algumas atitudes no dia a dia aumentam o risco de surgimento de câncer, como levar uma vida sedentária, ter uma dieta rica em gordura e pobre em fibras e proteínas, fumar, consumir bebidas alcoólicas em excesso e manter relações sexuais desprotegidas, sem preservativo”, pontua Guilherme Rebello.

Exames preventivos anuais

Mamografia: exame que diagnostica câncer de mama recomendado para mulheres a partir de 40 anos assintomáticas e sem histórico familiar da doença. É solicitado anualmente pelo ginecologista e realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que realiza a radiografia das mamas. Pode identificar nódulos, lesões e assimetrias.

Papanicolau: avalia o colo uterino em busca de células alteradas para indicar a necessidade de outros exames, como colposcopia e biópsia. Previne o câncer de colo de útero. O material é coletado durante a consulta anual com o ginecologista.

Dosagem de PSA e toque retal: o PSA (Antígeno Prostático Específico) é um exame de sangue que aponta alterações na próstata que podem indicar câncer. Deve ser feito em conjunto com o toque retal, que fornece informações adicionais, como localizar eventuais pólipos. Indicados para homens acima de 40 anos sem histórico da doença na família. São realizados em consulta anual com o urologista.

Colonoscopia: exame que rastreia inflamações, sangramentos, lesões e pólipos no intestino. O aparelho utilizado é o colonoscópio, um tubo flexível com cerca de 1 metro de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, equipado com uma minicâmera na ponta, que é introduzido no paciente sedado, através do ânus. Indicado a partir dos 50 anos para pessoas sem histórico familiar de câncer de cólon e reto. Requer preparo alimentar especial e uso de laxantes.

Sobre o IRV

O Instituto de Radioterapia Vitória (IRV) é pioneiro nesse atendimento na rede privada do Espírito Santo. Atua com tecnologia de ponta e equipe experiente e altamente qualificada.

Fundado em 2005, o IRV trabalha com as mais modernas técnicas em radioterapia associadas a uma filosofia de trabalho multidisciplinar que prioriza o acolhimento e o bem-estar dos pacientes.

O IRV tem convênio com os maiores planos de saúde do Espírito Santo, como Unimed, Samp, São Bernardo, Bradesco Saúde, MedSênior, Pasa/Vale, Arcelor/Abeb, Petrobras, Cassi (BB), Saúde Caixa, Banescaixa, Amil, Sul América, Mediservice, Codesa, Cesan, Geap, entre outros.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].