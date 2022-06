Estrela do Norte incentiva doação de sangue por meio de campanha

Por Redação - Redação 12

“O Estrela está no sangue”, a campanha que incentiva a doação de sangue, será realizada novamente pelo clube a partir de sexta-feira (1°), e os torcedores que participarem vão concorrer a uma camisa oficial do time.

As doações serão feitas no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Para participar é simples, basta se identificar como torcedor do Estrela do Norte durante todo o mês de julho.

O objetivo, além de ajudar o próximo, é reforçar o estoque do hospital. O horário de atendimento para doar sangue para a campanha será de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e sábado das 7h às 11h.

O sorteio da camisa será realizado no dia 29 de julho, no banco de sangue do Hospital e o resultado será divulgado nas redes sociais do clube.

Copa ES

A primeira fase da competição chegou ao fim no sábado e o Estrela do Norte terminou em terceiro lugar do grupo B, com 12 pontos.

Nas quartas de final, o Alvinegro enfrenta a Desportiva e nesta fase não existe vantagem. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

