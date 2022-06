Esportistas capixabas recebem décima parcela do programa Bolsa Atleta

Por Redação - Redação 5

Advertisement

Advertisement

Os 151 esportistas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), receberam, no início deste mês, mais uma parcela do benefício financeiro repassado pelo Governo do Estado.

Continua depois da publicidade

Esta foi a décima parcela paga pela Secretaria aos contemplados pelo atual edital do programa. Ao todo, os atletas têm direito a receber 12 parcelas, que serão pagas no início dos próximos dois meses – julho e agosto.

Após o último pagamento, os esportistas deverão realizar, com a Sesport, a prestação de contas dos valores recebidos. As informações sobre como funciona esta etapa serão repassadas em momento oportuno pela Gerência de Esportes, Formação e Rendimento (GEFR), responsável pelo programa.

Bolsa Atleta

Continua depois da publicidade

O edital atual do programa Bolsa Atleta está beneficiando 151 atletas e paratletas de alto rendimento, 30 a mais que o ano anterior, alcançando um recorde no número de bolsas concedidas. O auxílio financeiro mensal varia conforme a categoria do atleta no edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total da Sesport no programa é de R$ 2,3 milhões.

O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].