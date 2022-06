Espírito Santo registra o 3º maior crescimento de atividades turísticas no Brasil

Por Redação - Redação 70

A movimentação econômica do setor de turismo no Espírito Santo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 123,3%, no mês de abril. O índice é o terceiro maior crescimento entre as 12 unidades da federação pesquisadas pelo Instituto.

“Na semana passada o Boletim da Economia do Turismo capixaba referente ao primeiro trimestre deste ano, nos mostrou o quanto a economia do turismo vem crescendo e esta nova informação, que nos chega por meio do trabalho do IBGE, demonstra que o crescimento é contínuo no setor e que provavelmente na próxima edição do Boletim da Economia referente ao segundo trimestre de 2022 teremos resultados ainda melhores”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

O secretário destaca também a colocação do Espírito Santo entre as 12 unidades da federação pesquisadas. “O índice mostra o resultado de nossas ações contínuas de promoção do destino, com realização de ‘famtour’ com agentes de viagens dos principais estados emissores de turistas, participação em feiras nacionais e campanha “Capixabear”, como também em qualificação do setor e investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, além do empenho e união dos gestores municipais e empresários com o Estado buscando oferecer os melhores serviços para nosso turista”, enfatiza.

Brasil

No País, a movimentação econômica do setor de turismo registrou, no mês de abril, um crescimento de 85,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O avanço do Índice de Atividades Turísticas no País foi impulsionado pelo aumento na receita das empresas que atuam nos segmentos de transporte aéreo, restaurantes, hotéis, locação de automóveis, transporte rodoviário coletivo de passageiros, serviços de bufê e agências de viagens.

Em termos regionais, todas as 12 unidades da federação onde o indicador é investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para os estados do Ceará (135,8%), Minas Gerais (132,7%), Espírito Santo (123,3%), Distrito Federal (108,0%), Bahia (105,7%) e Rio Grande do Sul (104,5%).

Já na comparação com março deste ano, o crescimento no índice de Atividades Turísticas foi de 2,5% em abril, acumulando um aumento de 51,3% no ano de 2022. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nessa terça-feira (14), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE produz mensalmente, por meio da PMS, indicadores que possibilitam acompanhar o comportamento do setor de serviços, no qual o turismo está incluído. São acompanhadas cinco principais atividades: serviços prestados às famílias; serviços de informação e comunicação; serviços profissionais, administrativos e complementares; transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; e outros serviços.

Com informações do Ministério do Turismo

