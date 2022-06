Escolinha de futebol do Estrela do Norte atende mais de 60 crianças no Sumaré

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

Perto de completar um ano de funcionamento, a Escolinha de Futebol do Estrela do Norte cresce a cada dia, ensina os valores do esporte e descobre novos talentos.

Continua depois da publicidade

Atualmente, são mais de 60 crianças, de 6 a 13 anos, que treinam no Sumaré. As aulas são realizadas as terças e quintas, às 8h e às 15h30.

Após mais de 10 anos sem funcionar, o diretor de futebol do Estrela e coordenador da escolinha, Anderson Grasseli, decidiu dar continuidade ao trabalho feito pelo seu avô e ídolo do clube, Seu Zezinho.

“É um prazer imenso contribuir para o crescimento do Estrela do Norte, é um sonho que está sendo realizado, ainda mais tendo em vista que sou neto do saudoso Seu Zezinho, que descobriu talentos da base e ajudou muito o clube”, afirma.

Continua depois da publicidade

O professor Ricardo Zanotelli, reforça a importância do esporte na parte física e também no social.

“Nós temos alguns bolsistas, de cunho social, porque sabemos como o esporte é essencial na formação. Nós tivemos a iniciativa de voltar com a escolinha para formar as categorias de base, que é o que todo clube necessita. Nosso trabalho é voltado para a parte física, mas também para o afetivo e social, além de promover a socialização entre as crianças”, explica.

No dia 6 de julho, a escolinha completará um ano de funcionamento. Além das aulas nos dias fixos, os profissionais também realizam treinos com os alunos em alguns fins de semana e jogos contra outras equipes infantis. Em dias de jogos do elenco profissional no Sumaré, as crianças podem entrar em campo com os jogadores.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O valor da mensalidade é R$ 90 reais e as inscrições podem ser feitas por meio do telefone (28) 99987-1675.

1 de 5

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].