Escola Municipal de Marataízes completa 100 dias de atividades em tempo integral

Nesta segunda-feira (30), aconteceu o projeto “Era uma vez 100 dias” na E.M.E.F.T.I. Láurea Freire Brumana, comemorando o sucesso das atividades em período integral.

Ao longo desses 100 dias os alunos, orientados pelos profissionais da escola, tiveram a oportunidade de vivenciar de forma protagonista a construção de seus saberes e desenvolvimento de suas diversas habilidades.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Jaiminho Machado, da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, além de diversos pais e responsáveis de alunos, onde puderam prestigiar a apresentação com o Coral “Tocando em Frente”, além de outras apresentações para a comunidade escolar das atividades didáticas realizadas no primeiro trimestre pelos alunos.

“O ensino integral é fundamental para criarmos uma nova geração dentro dos moldes do futuro da educação. Marataízes se destaca por investir pesado na sua rede municipal de educação, e logo aqui, no coração da Barra, no nosso CAIC, ter uma escola em tempo integral é uma grande conquista que devemos comemorar”, afirmou o vice-prefeito Jaiminho Machado.

