Escola e posto de saúde de Monte Alegre recebem melhorias

A Prefeitura de Cachoeiro está realizando melhorias em equipamentos públicos de educação e saúde situados na comunidade quilombola de Monte Alegre, no distrito de Pacotuba.

A escola municipal “Monte de Alegre” recebeu uma série de intervenções que a deixaram mais bonita e melhoraram as condições de atendimento aos 103 alunos do maternal III ao 5º ano do ensino fundamental matriculados na unidade.

Foram realizados serviços de troca de piso; pintura interna e externa; instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula; revisão da parte elétrica interna; adequação do pátio externo para recebimento de concreto; reparos da cobertura, do calçamento externo, do portão de entrada; além de instalação de playground.

Mãe de aluno, a moradora Claudia Felipe de Souza está satisfeita com as benfeitorias. “Eu tenho de parabenizar a gestão pelo cuidado com a escola. Meu filho estuda lá e está muito feliz com as melhorias que fizeram. Tenho certeza de que isso se reflete no aprendizado dos estudantes”, salienta.

“Temos visto o desenvolvimento da área do ensino, na nossa comunidade, e estamos muito felizes com o cuidado e carinho que estão tendo com nossas crianças”, reforça o morador Robson Ventura.

“Uma de nossas missões é manter nossas unidades de ensino sempre em boas condições estruturais, para que nossos estudantes tenham prazer em utilizar nossos espaços. A escola precisa ser um lugar bonito, alegre e confortável, que contribua com o processo de aprendizagem”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Posto de saúde

Vinculado à unidade básica de saúde de Pacotuba, o posto de atendimento de Monte Alegre também recebeu intervenções importantes, como pintura e restauração de telhado.

“Esse ponto de apoio é muito importante para os moradores da comunidade, que não precisam se deslocar até a unidade na sede de Pacotuba, para ter atendimentos básicos em saúde. Além das melhorias no espaço, estamos ampliando serviços oferecidos”, afirma o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Esporte e lazer

O prefeito Victor Coelho esteve em Monte Alegre, na última semana, para acompanhar os serviços feitos e anunciou novidades para a comunidade. “Também estamos trabalhando para que, em breve, possamos construir um ginásio poliesportivo aqui, garantindo aos moradores um espaço para prática de esportes e lazer”, afirmou.

