Escola de Serviço Público do Espírito Santo abre inscrições para cursos de julho nesta segunda-feira (13)

Por Redação - Redação 24

Advertisement

Advertisement

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) abre, na próxima segunda-feira (13), as inscrições para a programação do mês de julho. As vagas se destinam aos servidores Estaduais, municipais e membros da sociedade civil organizada.

Continua depois da publicidade

Os destaques do mês são os cursos de Gerenciamento de Crise e Imagem Pública e o de Oratória, ambos presenciais. Já no Ensino a Distância (EaD), o Compre do ES terá duas turmas. Uma voltada para os servidores e outra para os atuais e futuros fornecedores, além dos servidores públicos Estaduais e municipais.

Clique aqui e escolha o seu curso.



Inscrição

Continua depois da publicidade

Os servidores estaduais e os trabalhadores de empresas de economia mista que queiram fazer os cursos devem procurar o setor de Recursos Humanos (RH) do órgão em que atuam, demonstrando o interesse na capacitação.

Já para os profissionais de prefeituras e membros de órgãos parceiros da Escola do Governo, basta preencher a ficha de pré-inscrição no site ead.es.gov.br e enviá-la por e-mail para [email protected].

É preciso ficar atento às datas de validação da inscrição, ato que confirma a participação na turma. O procedimento é realizado na plataforma virtual de EaD.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].