Equipe de Apeninos vence 6ª edição do Campeonato Regional de Futebol de Campo de Patrimônio do Ouro

Com o resultado de 1XO sobre o Monte Alverne, a equipe de Apeninos foi a grande campeã da 6ª edição do “Campeonato Regional de Futebol de Campo de Patrimônio do Ouro”. A disputa aconteceu no último sábado (18), no Estádio Emílio Nemer, onde mais de mil pessoas prestigiaram o evento promovido pela Prefeitura Municipal de Castelo, através da Secretaria de Esportes.

A premiação aconteceu logo após a partida e contou com a presença do Prefeito de Castelo, João Paulo Nali, do Presidente da Câmara, Tiago de Souza e de outras autoridades. Durante a Competição, que teve início no começo do mês de abril, foram realizados 27 jogos, com total de 93 gols assinalados.

“O campeonato foi um sucesso do início ao fim com grandes jogos e um público que superou nossas expectativas. Parabenizo as comunidades participantes e agradeço a nossa equipe do Esportes pelo comprometimento com a organização”, comentou o Prefeito, João Paulo Nali.

Confira os resultados:

Campeão: Apeninos F.C.

Vice–campeão: Monte Alverne

Troféu Disciplina: Apeninos F.C.

Troféu Artilheiro: Jymmy (Monte Alverne) e Gustavo Lima (Braço do Sul) – ambos com seis gols.

Melhor Goleiro: Vinícius Maraçat (Monte Alverne)

Atleta Revelação: Guilherme (Monte Alverne)

