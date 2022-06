ENTREVISTA | Saiba tudo sobre a 42ª Corrida de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 9

Advertisement

Advertisement

A 42ª Corrida de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, está chegando. A prova kids será realizada no próximo dia 25, às 15h, na Praça de Fátima, avenida Beira Rio. Já a corrida dos adultos será no dia 26 deste mês, às 7h. Com percursos de cinco e dez quilômetros, largada e chegada na Praça de Fátima, a competição terá premiação total de R$ 20 mil para os melhores colocados. Confira a entrevista com o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Continua depois da publicidade

Acompanhe a entrevista.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].