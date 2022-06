Emendas de deputado de R$ 110 mil são direcionadas para escolas estaduais de 11 municípios

Por Redação - Redação 21

Onze escolas estaduais localizadas nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Apiacá, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Ibitirama, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire e Santa Maria de Jetibá receberam emendas direcionados pelo deputado estadual Sergio Majeski (PSDB).

Ao todo são R$ 110 mil, por intermédio de emendas parlamentares individuais do deputado ao Orçamento do Estado de 2022, para custear atividades ou aquisição de equipamentos nas unidades de ensino. O recurso já está na conta dos respectivos conselhos de escola.

“Sempre buscamos direcionar os recursos de modo equilibrado para contribuir com as necessidades das escolas. É importante lembrar que o dinheiro é público, proveniente da arrecadação dos impostos que toda sociedade paga. Identificamos as demandas nas visitas que realizamos nas unidades de ensino ou recebemos as solicitações dos profissionais da educação ou alunos. E é impressionante o resultado quando o recurso é bem administrado. Parece que o gestor multiplica”, destaca Majeski.

As escolas beneficiadas com R$ 10 mil cada uma são a Maria de Abreu Alvim (Afonso Cláudio), José Corrente (Alegre), Cândida Póvoa (Apiacá), Centro Integrado de Educação Rural (Boa Esperança), Horácio Plínio (Bom Jesus do Norte), Olavo Rodrigues da Costa (Ibitirama), Joaquim Caetano de Paiva (Laranja da Terra), Victório Bravim (Marechal Floriano), Monsenhor Elias Tomasi (Mimoso do Sul), Profª Maria Candido Kneipp (Muniz Freire) e Frederico Boldt (Santa Maria de Jetibá).

Para o ano de 2022, o R$ 1,5 milhão direcionado por Majeski irá fortalecer os trabalhos realizados em 30 escolas estaduais e do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), 18 Apaes, 13 Pestalozzi, 13 hospitais e outras 23 instituições de 53 municípios capixabas.

Presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Inclusão, à Acessibilidade e à Cidadania das Pessoas com Deficiência, Majeski desde 2015 direcionou R$ 425 mil para fortalecimento das Apaes, da Amaes, das Pestalozzi e da Vitória Down.

