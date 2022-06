Em Cachoeiro, serviços de manutenção renovam quadra de escola municipal no Vila Rica

Por Redação - Redação 16

A quadra poliesportiva da escola municipal “Anísio Vieira de Almeida Ramos”, localizada no bairro Vila Rica, está renovada, após receber serviços de manutenção. A Prefeitura de Cachoeiro fez a entrega das melhorias no espaço na tarde dessa quarta-feira (22).

Usada pelos 499 estudantes matriculados na unidade de ensino, a quadra teve o piso recuperado e ganhou nova pintura em toda estrutura e equipamentos, além de pintura recreativa. A execução dos serviços contou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

A entrega contou com apresentação de quadrilha junina feita pelos alunos e com a presença de pais.

“A reforma dessa quadra é muito importante. Nela são desenvolvidas as práticas esportivas e outras atividades escolares. Agradeço à gestão por estar sempre pensando em nossos filhos”, disse Léia da Silva Pedro, mãe de um aluno do 4° ano do ensino fundamental.

Nas melhorias foram usados recursos do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), por meio do qual a Prefeitura de Cachoeiro repassou mais de R$ 3 milhões às unidades da rede municipal neste ano.

“Os recursos do PMDDE são repassados anualmente, contribuindo para o bom funcionamento das escolas, manutenção dos ambientes escolares e desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas. As unidades têm autonomia para decidir como investir e, na Anísio Ramos, foi feito um belo trabalho de revitalização da quadra esportiva, esse espaço tão importante para a prática de atividades que trazem inúmeros benefícios aos alunos”, frisa a secretária municipal de Educação, Cristina Lens, que participou da solenidade de entrega, com o prefeito Victor Coelho.

“Os investimentos nas estruturas da rede municipal de educação não param. Muito já foi feito e seguiremos fazendo. Queremos espaços escolares cada vez melhores para nossas crianças”, afirma o prefeito.

Reformas na área da educação

Três escolas municipais estão passando por reforma: “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia, “Maria das Dores Pinheiro Amaral”, no bairro Elpídio Volpini, e “Anacleto Ramos”, no Ferroviários. Em Pacotuba, estão em fase final os serviços de manutenção na escola “Monte de Alegre”.

Recentemente, a Prefeitura de Cachoeiro garantiu recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes) para reforma e ampliação das escolas Zilma Coelho Pinto, “Albertina Macedo” e “Teresa de Avelar Pícoli”.

