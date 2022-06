Em Cachoeiro público entre 50 e 59 anos já pode tomar quarta dose da vacina contra Covid-19

Por Redação - Redação 23

Pessoas entre 50 e 59 anos já podem tomar a segunda dose de reforço (quarta dose) da vacina contra Covid-19 em Cachoeiro. O procedimento foi liberado na última segunda-feira (6) por meio da Nota Técnica Nº018/2022 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do Espírito Santo, após autorização do Ministério da Saúde, que aconteceu no último sábado (4).

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município que possuem sala de vacinação e, também, a Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” realizam a aplicação da quarta dose, que é direcionada a quem recebeu a primeira aplicação de reforço há, no mínimo, quatro meses. Não é preciso agendar o atendimento.

Além disso, a aplicação da nova dose de reforço continua em pessoas acima de 60 anos. Para esse público, o intervalo entre as doses é um pouco menor: 90 dias (três meses).

“O reforço da imunização contra a Covid-19 é extremamente importante para mantermos a transmissão da doença sob controle. Estamos nos aproximando do período de festejos juninos e, também, do recesso escolar do meio de ano. Por isso, para que todos possam aproveitar, com maior segurança, pedimos que a população apta a receber a segunda dose de reforço não deixe de comparecer a um ponto de vacinação”, destaca o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Em Cachoeiro, as salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Nas UBS do bairro Paraíso, Amaral, IBC e Aeroporto o horário se estende até às 18h.

Na próxima quinta-feira (9), as UBS funcionarão em horário estendido, das 8h às 19h, para realizar a aplicação do imunizante. Na hora de se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

Unidades com sala de vacinação

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Elpídio Volpini

UBS Otton Marins

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru

