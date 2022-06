Em Cachoeiro, Cras de Itaoca cadastrará jovens para vagas de emprego na segunda (13)

Por Redação - Redação 65

Na próxima segunda-feira (13), haverá um novo cadastramento de jovens para vagas de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, a ação será realizada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do distrito de Itaoca.

Podem procurar o local pessoas de 14 a 24 anos de idade – é necessário levar os documentos pessoais. Os atendimentos serão feitos das 14h às 16h.

Este será o quarto Cras a receber a ação, que é realizada, desde última semana, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio dos programas Acessuas Trabalho e Oportuni. Os bairros Aeroporto, do Alto União e Village da Luz foram os primeiros a receber. Mais de 70 cadastros já foram realizados.

Outras duas ações serão realizadas neste mês e mais uma em julho – veja cronograma e locais abaixo.

Depois de cadastrados, os jovens passam a integrar o banco de dados do programa Oportuni, que cruza as informações com as vagas de empregos ativas. Os encaminhamentos são realizados de acordo com questões sociais, territoriais e exigências das empresas, priorizando o público em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Durante as ações, os jovens também recebem da equipe do Acessuas Trabalho orientações sobre como se comportar em entrevistas de emprego, preparação do currículo e outras dicas para ingresso no mercado de trabalho. Participam, ainda, de palestras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Confira o cronograma das atividades

Segunda-feira (13 de junho)

— Cras Itaoca – 14h

Endereço: Rua Braz Vivácqua, s/n – Itaoca

Telefone: 3526-8717

Terça-feira (14 de junho)

— Cras Burarama – 14h

Endereço: Rodovia João Zago, s/n – Burarama

Telefone: (28) 3539-3014

Quinta-feira (15 de junho)

— Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – 14h

Endereço: rua Vinte e Cinco de Março, 692 – Centro

Telefone: (28) 3526-7880

Sexta-feira (1 de julho)

— Cras Jardim Itapemirim – 9h

Endereço: Rua Aryo Sardemberg, 1 – Jardim Itapemirim

Telefone: (28) 3155-5329

