Em Cachoeiro, avenida do bairro Aquidaban começa a receber asfalto novo

Foi iniciada, nesta segunda-feira (27), a aplicação da nova camada de asfalto na obra de recapeamento da avenida Bolívar de Abreu, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. O serviço, que está previsto para ser concluído na próxima sexta-feira (1), também contemplará a rua Brahim Depes e um trecho da rua Alziro Viana.

Devido à movimentação de trabalhadores e maquinários no local da obra, o trânsito está parcialmente interditado na avenida. Já a rua Brahim Depes permanecerá totalmente interditada até a finalização do serviço. Com isso, a Secretaria Municipal de Obras (Semo) de Cachoeiro orienta que os condutores tenham bastante atenção ao trafegar na região e utilizem, quando possível, vias alternativas para chegarem aos seus destinos.

“Buscamos sempre minimizar os inevitáveis transtornos ocasionados pelas obras de trânsito, que são essenciais para a manutenção da malha viária do município. Pedimos aos condutores que redobrem a atenção ao trafegar pelo local”, destacou o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo, que lembra, ainda, que o prazo da obra pode sofrer alterações em virtude das mudanças climáticas.

“É sempre bom salientar que o período de realização das obras pode se estender caso ocorra mudanças no clima em Cachoeiro, pois a chuva inviabiliza a aplicação da nova camada de asfalto”, explicou.

Alterações no transporte coletivo

Devido a realização das obras, as linhas de ônibus 041/044 (Village da Luz) e 202 (Circular Santa Cecília / Alto Novo Parque) estão realizando seus itinerários de ida e volta pela Ilha da Luz/Beira Rio, independente da situação do trânsito na rua Brahim Depes, uma vez que as linhas em questão possuem grande movimentação de passageiros e muitos horários disponibilizados à população.

Outras vias já receberam melhorias

Por meio do programa de recuperação de ruas e avenidas do município já foram contempladas, também, as ruas Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto, além da avenida Fioravante Cipriano e um trecho da Linha Vermelha e da avenida Jones dos Santos Neves.

No início do mês de junho, foi concluída a recuperação do asfalto da avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, que conecta os bairros Independência e Ibitiquara, no trecho entre a cabeceira da Ponte de Ferro e o Fórum. Além disso, uma parte da avenida Monte Castelo também recebeu asfalto novo.

As obras, que contam com investimentos do Governo do Estado do Espírito Santo, são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, via processo licitatório, e coordenadas pela Semo.

