Eleições em Itapemirim: urnas eletrônicas são transportadas para locais de votação

Na manhã deste sábado (4), as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Suplementares de Itapemirim, seguiram para os locais de votação.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) serão 115 seções eleitorais, distribuídas nos 37 locais de votação do município, com 15 urnas de reserva.

Neste domingo (5), 35.456 eleitoras e eleitores de Itapemirim voltam às urnas para participar da eleição suplementar que definirá os novos prefeito e vice-prefeito da cidade. Por força da Resolução TRE-ES nº 47/2022, a votação será realizada entre 7h e 17h.

O TRE informou ainda que para votar, o cidadão deverá portar documento oficial com foto e o título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo de celular e-Título. Atenção! Como não haverá coleta biométrica é importante que o eleitor leve o documento com foto para identificação.

