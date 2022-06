Eleições em Itapemirim: mais de 35 mil eleitores voltam às urnas neste domingo para eleger prefeito e vice-prefeito

Por Redação - Redação 36

Neste domingo (5), 35.456 eleitores do município de Itapemirim voltam às urnas para participar da eleição suplementar que definirá prefeito e vice-prefeito da cidade. A votação começou às 7h e seguirá até às 17h.

Para votar, o cidadão deverá portar documento oficial, com foto, e o título de eleitor, ou apresentar os dados da inscrição eleitoral por meio do aplicativo de celular e-Título. Atenção: como não está tendo coleta biométrica é importante que o eleitor leve documento com foto para identificação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) trabalha para que a eleição suplementar de Itapemirim ocorra de forma organizada e segura para todos. Os protocolos sanitários definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em conjunto com médicos e especialistas, serão seguidos no dia da votação.

A equipe do cartório da 22ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do TRE-ES, conduz de forma responsável o pleito, primando pela lisura e transparência do processo eleitoral e desenvolvendo estratégias para o enfrentamento de informações falsas.

Balanço inicial da eleição suplementar em Itapemirim

Segundo o TRE a votação teve início em todo o município às 7h. Todas as urnas eletrônicas funcionaram normalmente, sem necessidade de substituição.

