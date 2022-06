Eduardo Costa pede empresária de Alegre em casamento

Por Redação - Redação 125

O cantor sertanejo Eduardo Costa pediu a empresária de Alegre Mariana Polastreli em casamento nesta sexta-feira (10). Nessa data, o casal completa um ano de relacionamento. Mariana mostrou nos stories de seu perfil oficial, que atualmente tem 425 mil seguidores, Eduardo caprichou no pedido. Ele encheu a casa de rosas vermelhas e fez o pedido com um par de alianças de outro.

“Ele me pediu em casamento exatamente no dia do nosso primeiro ano juntos. Hoje é nosso dia 10, nosso primeiro 1º ano de todos os anos de nossas vidas. Noivamos exatamente na data que nos encontramos, e de lá pra cá não nos separamos por nenhum dia. E em nome de Jesus por nossas escolhas ficaremos assim por toda nossa vida. Eu amo você meu amor, e viveria cada momento, enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do homem que você é e muito mais pelo homem que você tem se tornado. Obrigada por me fazer um ser humano melhor. Que Deus esteja sempre à nossa frente, derrubando todo mal. AMO VC PRA SEMPRE.”

O relacionamento que começou de forma conturbada e envolvendo polêmicas hoje está estabilizado e a cada, segundo Mariana, se fortalece mais. Além das trocas de carinho com Mariana nas redes sociais, Eduardo arranca suspiros dos fãs quando está com Théo, filho de Mariana com o engenheiro Eduardo.

É possível ver a forma carinhosa que o cantor cuida do pequeno, que tem dois anos. Os outros dois filhos de Mariana também moram com ela na mansão de Eduardo Costa, em Belo Horizonte.

