É hoje o Botecão em Cachoeiro!!! Entre no clima e relembre os maiores sucessos de Alexandre Pires

É neste sábado (11)!!! O Baile do Nego Véio com Alexandre Pires chega à Cachoeiro de Itapemirim para o Botecão, com 10 horas de evento e muitas atrações. Para você já entrar no clima, relembre os maiores sucessos do pagodeiro.

O evento contará com uma mega estrutura com praça de alimentação e a participação dos 13 bares participantes.

O Botecão, com shows de Alexandre Pires, ArtSamba e Samba de Quintal, será realizado, a partir das 16h, no parque de exposições do município, e também uma ótima dica para quem comemorar o Dia dos Namorados como o ‘mozão’.

Depois do Prazer

Quem É Você

Essa Tal Liberdade

Tira Ela de Mim

Cigano

Só Por Um Momento

O Que É o Que É

Usted Se Me Llevó La Vida

É Por Amor

Interfone

Você Virou Saudade

Sai da Minha Aba

