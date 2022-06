Dia de Cachoeiro terá homenagem a Newton Braga e programação religiosa

Por Redação - Redação 20

A programação da Festa de Cachoeiro 2022 termina nesta quarta-feira (29), Dia de São Pedro, padroeiro do município. Anunciando a alvorada, a banda 26 de Julho fará a tradicional apresentação pelas ruas da área central da cidade, a partir das 5h.

Para as 9h, na Praça Jerônimo Monteiro, está programada a homenagem ao idealizador do Dia de Cachoeiro, o escritor Newton Braga (1911-1962). O monumento a ele dedicado será ornado com flores e convidados declamarão poemas de autoria dele.

Às 16h, terá início procissão, com saída da Catedral de São Pedro, em direção à Praça de Fátima, onde será realizada a missa em homenagem a São Pedro. Na sequência, haverá, no local, apresentação musical do Ministério Vida e Adoração, encerrando a programação da Festa.

A criação do Dia de Cachoeiro

A ideia de Newton Braga para o Dia de Cachoeiro começou a ser difundida a partir de 1936, no Correio do Sul, jornal da família Braga. A proposta era realizar uma confraternização de todos os cachoeirenses, reunindo aqueles que já não moravam mais na cidade. A festa deveria acontecer em 29 de junho, Dia de São Pedro, padroeiro do município, por ser uma data mais próxima das férias de julho e por coincidir com um período de clima mais ameno.

A proposta foi ganhando adeptos e, em 1938, já estava decidido que aconteceria no ano seguinte. Inicialmente, a comemoração do Dia de Cachoeiro não era organizada diretamente pelo poder público, apesar de o então prefeito, Fernando de Abreu, ter atuado na comissão de organização.

A festa de 1939 foi um sucesso e a tradição pegou. O título de Cachoeirense Ausente Nº 1, cuja criação também é atribuída a Newton, surgiu em 1942 – o conceito básico era nomear alguém como representante de todos os ausentes.

Programação agitou fim de semana

No fim de semana, as atrações da Festa de Cachoeiro 2022 se concentraram na Praça de Fátima, Centro. No sábado (25) e no domingo (26), foram realizadas diversas apresentações musicais de artistas regionais, com destaque para os estilos sertanejo e samba. Também teve show infantil com a Turma da Tina e as provas para adultos e crianças da 42ª Corrida de São Pedro.

