Destaque capixaba: apresentador Charles Souza se destaca entrevistando famosos em São Paulo

Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Cláudia Leitte, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Alinne Rosa, É o tchan e Mari Antunes (babado novo) foram as principais celebridades que se encontraram com o nosso apresentador Charles Souza no último final de semana em São Paulo. O apresentador capixaba foi repórter das estrelas na maior micareta de São Paulo e se destacou nas redes sociais posando com as maiores celebridades da música nacional e grandes influenciadores digitais com direito a comentários da cantora Pabllo Vittar e do casal Jonas Sulzbach e Mari Gonzales em suas postagens no Instagram.

A Micareta SP aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de junho, e reuniu os maiores nomes do axé, pop, funk e eletrônico do país.

Está foi a primeira edição da Micareta em São Paulo, organizada pelo grupo San Sebastian. O festival já aconteceu duas vezes na capital baiana, e em novembro deste ano acontecerá a 3° edição da Micareta Salvador, pauta principal das entrevistas conduzidas pelo nosso apresentador capixaba. As entrevistas irão ao ar nesta semana nos canais digitais do grupo San Sebastian e no Instagram do evento @micaretasdasanoficial.

“Desde pequeno quando via os artistas pela TV eu imaginada conhecer e estar com eles. Acredito muito na lei da atração, e se fizermos a nossa parte com muita dedicação, estudo e foco, as coisas acontecem. Algumas pessoas chamam de Universo, eu conheço como Deus”. Diz Charles Souza

Apresentador de TV, mestre de cerimônias, produtor de conteúdo, publicitário, empresário e palestrante. É especialista em marketing digital, gestão de pessoas e bacharel em Sistemas de Informação. Nasceu em Alegre, passou a adolescência em Muqui, morou em Cachoeiro de Itapemirim por 10 anos e atualmente reside em Vitória.

Possui grande experiência no mercado digital, oratória, atendimento ao cliente, marketing de experiência, campanhas publicitárias e comunicação.

