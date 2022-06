Deputado quer universitários mais próximos da Assembleia

Por Redação - Redação 32

Advertisement

Advertisement

O Projeto de Resolução 38/2017, de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) que aproveita as boas ideias de jovens e estudantes universitários para que elas possam ser usadas pela sociedade capixaba, teve a sua urgência aprovada e deverá ser votado pela Assembleia Legislativa nesta semana.

A proposta institui no Legislativo estadual o Tribuna Acadêmica, espaço destinado a estudantes universitários para que possam apresentar suas ideias em diversas áreas.

Segundo a iniciativa, os interessados em expor suas ideias podem se inscrever na Casa. A partir daí, são indicados a falar por um dos deputados, sendo a agenda priorizada no Tribuna Popular.

“Trata-se de um projeto de inclusão. A ideia é trazer os estudantes para o parlamento capixaba. Queremos levar as boas práticas e ideias para dentro do Legislativo”, justificou Bruno, que está confiante no apoio dos colegas.

Bruno destacou que o projeto tem um diferencial importante. Segundo ele, os acadêmicos terão a oportunidade de apresentar as suas propostas para representantes dos segmentos que defendem na Tribuna, como o secretário da pasta, especialistas ou representantes dos segmentos abordados.

“Imagine um jovem que tem uma tese sobre a educação. Ele estudou sobre o tema. Então, poderá apresentar, da mesma tribuna que os deputados usam, mas com um diferencial: o projeto estabelece que o secretário da pasta, no caso o da Educação, deve participar da sessão”, exemplificou Bruno.

E emendou: “Para que isso? Para que possa ser observado se a tese vai virar uma política pública.”

Para destacar a importância da sua ação, Bruno comparou com a pandemia. Segundo ele, um capixaba desenvolveu um teste de detecção de covid a um custo muito menor.

“Alguém que estudou uma tese e desenvolveu uma nova tecnologia poderá colocar isso a serviço da sociedade”, declarou.

De acordo com Bruno, são essas boas ideias na educação, na saúde, na segurança, no esporte e no lazer que, caso o projeto seja aprovado, ficarão à disposição da sociedade capixaba, na forma de políticas públicas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].