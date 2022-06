Deputada quer que clínicas veterinárias coloquem alvará de funcionamento e registro de veterinário em local visível

Por Redação - Redação 18

A presidente da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputada Janete de Sá, protocolou na última sexta-feira (10), um projeto de lei tornando obrigatório no Estado que clínicas e hospitais veterinários coloquem em local visível e de fácil leitura, o alvará de funcionamento do estabelecimento e o registro do médico veterinário.

As clínicas veterinárias são estabelecimentos comerciais que prestam serviço de atendimento médico aos animais e precisam de alvará municipal e estadual para funcionarem nos municípios capixabas e também ter um médico veterinário registrado responsável pelo serviço.

“Mesmo com essa obrigação prevista em Lei, nem sempre os municípios conseguem realizar fiscalizações periódicas e impedir o funcionamento dos estabelecimentos irregulares. Prova disso foi a Clínica Veterinária André Carolino, que foi interditada em uma ação conjunta da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, em parceria com a Polícia Civil, Conselho Regional de Medicina Veterinária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha. O próprio município confirmou que o local não tinha alvará, conforme matéria publicada no site da prefeitura”, declarou a parlamentar.

Os tutores dos animais que estavam internados na clínica não tinham acesso às dependências do estabelecimento e ficaram estarrecidos com as inúmeras irregularidades encontradas no local.

“Com a obrigatoriedade da colocação do alvará de funcionamento e o registro do médico veterinário em local visível ao público, a ideia é de que os tutores tenham uma garantia a mais de deixar seus animais de estimação em um local regular e com um profissional qualificado, para realizar o serviço sem que haja irregularidades e nem negligência que possam levar os mesmos à morte”, alegou.

O Projeto prevê multa que pode variar de R$ 4 mil a R$ 40 mil em caso de descumprimento da Lei, se a mesma entrar em vigor. O valor poderá dobrar em caso de reincidência.

O PL deve ser colocado em pauta na próxima semana e, depois de lido em plenário, a matéria segue para análise nas comissões de mérito da Assembleia.

