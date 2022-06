Curso Pré-Ifes para alunos da rede municipal abre inscrições na próxima semana

Por Redação - Redação 6

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim abrirá, na próxima quarta-feira (15), as inscrições para o “Pré-Ifes”, curso preparatório voltado a estudantes do 9º ano das escolas da rede municipal que queiram ingressar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Neste ano, serão oferecidas 225 vagas.

Os estudantes interessados devem se inscrever nas unidades de ensino em que estão matriculados, até o dia 21 de junho. O edital com todas as informações sobre a participação no curso será disponibilizado no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais), na segunda-feira (13).

“Depois de um hiato de dois anos, imposto pela pandemia, estamos retomando o Pré-Ifes, que é destinado a preparar, gratuitamente, alunos concluintes do ensino fundamental da rede pública municipal para o processo seletivo dos cursos de nível médio do Ifes. É uma oportunidade de revisar e aprofundar conteúdos trabalhados nas nossas escolas”, ressalta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Aulas

As aulas preparatórias do Pré-Ifes acontecerão, aos sábados, em duas escolas polos: “Anacleto Ramos”, localizada no bairro Ferroviários, e “Prof. Pedro Estellita Herkenhoff”, que fica no Waldir Furtado de Amorim. A aula inaugural será realizada no dia 2 de julho, no auditório da escola “Zilma Coelho Pinto”.

No curso, serão intensificados conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, matérias cobradas no processo de seleção para ingresso no ensino médio do Ifes. Além disso, os alunos participarão de simulados com formatação e tempo de duração semelhantes aos parâmetros da prova do Instituto.

