COPA ES: Classificado para as quartas, Estrela enfrenta o Vitória no sábado (25)

Por Redação - Redação 47

Já classificado para as quartas de final da Copa Espírito Santo, o Estrela do Norte segue na preparação para encarar o Vitória pela última rodada da primeira fase.

O jogo será neste sábado (25), às 15h, no Salvador Costa. Com 12 pontos e em terceiro lugar do grupo B, o alvinegro venceu quatro das cinco partidas disputadas, com apenas dois gols sofridos.

O treinador André Visser fala sobre a preparação do time para o duelo.

“O nosso foco é 100% nesta partida. Nosso grupo é muito profissional e qualificado. Estamos classificados, mas o jogo é importante porque queremos a liderança. A partir de agora todo jogo é uma final, estamos confiantes”, afirma.

COPA ES

O Estrela do Norte está na chave B da competição, junto com Nova Venécia, Vitória, Aster, Pinheiros, Vilavelhense e GEL.

Na primeira fase da Copa ES, os sete times de cada grupo se enfrentam em turno único e os quatro primeiros avançam para a fase de mata-mata. As quartas e semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta. A grande final será em jogo único.

Ao todo, 14 times estão na disputa. O campeão leva a vaga na Copa do Brasil do próximo ano e R$ 50 mil, já o vice garante participação na Copa Verde em 2023 e fatura R$ 20 mil.

