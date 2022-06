Confira as farmácias que estão de plantão neste domingo (26) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 30

Se você está precisando de remédios, curativos, produtos farmacêuticos ou de higiene, saiba que cinco farmácias estão abertas neste domingo (26), em Cachoeiro de Itapemirim.

Nos estabelecimentos do Centro, o funcionamento é de 07h às 22h, já nos demais bairros, as drogarias funcionam de 07h às 19h. As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município. Confira!

REDE FARMES BEIRA RIO

End: Avenida Beira Rio, 195 – Guandú – antes

da Igreja Batista Tel.: 3522-0022

DROGMED

Endereço: Pça Jerônimo Monteiro, 49 – Centro

em frente ao Correios Tel.: 3518-5448

DROGALIMA

End: Rua Dr Raulino de Oliveira, 71 – Centro em

frente a Santa Casa Tel.: 3028-2668

DROGARIA CONSOLAÇÃO

End: Rod. Mauro Miranda Madureira, 153 – Valão

em frente ao Posto Valão Tel.: 3522-9797

REDE FARMES AEROPORTO

End: Av. Ruy Pinto Bandeira, 52 – Rui Pinto

Bandeira – próx. ao Sup. Raquel Tel.: 3521-8831

