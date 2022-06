Com investimentos do Governo do Estado, Anchieta ganhará creche para 200 alunos

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Anchieta receberá mais investimentos do governo do Estado. Desta vez serão destinados R$ 4 milhões para a construção de uma nova creche na sede do município. Na última segunda-feira (30) o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou o repasse, durante a cerimônia de divulgação do resultado do edital do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes) 2022.

Continua depois da publicidade

O prefeito Fabrício Petri esteve no evento acompanhado dos secretários de Educação, Governo e Infraestrutura, Carlos Ricardo, Flávio Simões e Leonardo Abrantes, respectivamente.

De acordo com o Petri, o governo do Estado é um grande parceiro de Anchieta e o recurso será de grande importância para a educação do município, pois possibilitará a oferta de mais vagas.

A nova unidade, segunda a Secretaria Municipal de Educação, será edificada ao lado da Vila Olímpica e terá capacidade para atender 200 alunos de 0 a seis anos em tempo integral. O processo licitatório para contratar a empresa responsável acontecerá nos próximos meses.

Continua depois da publicidade

Os recursos serão repassados aos municípios após o recebimento de documentações necessárias exigidas pelos editais de 2022 do Funpaes.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].