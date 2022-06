Clínica de Guaçuí inova no setor de reabilitação com implantes dentários

Por Marcos Freire - Marcos Freire 35

O ramo de implantodontia (reabilitação com implantes dentários), no setor da cirurgia bucomaxilofacial, é um dos que mais cresce e desenvolve novas tecnologias. E na região do Caparaó Capixaba, sul do Estado, a Clínica Dr. Rafael Moraes Nolasco é pioneira nesse tipo de atendimento com aparelhos de última geração. A clínica é parceira desde a primeira edição do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), evento que classifica como muito importante para a economia do município.

O cirurgião dentista Rafael Nolasco, 38 anos, trabalha junto com sua esposa, a odontóloga ortodontista Elza do Nascimento Galvão Campos, na clinica que foi inaugurada em 2013, um ano depois dele retornar para Guaçuí, seu município natal. Ele se formou em 2006, em Campos (RJ), e fez a residência na área de cirurgia bucomaxilofacial (de toda a face), por três anos, no Hospital Geral de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, onde também fez mais dois anos de mestrado.

Ele conta que morou no alojamento do hospital, onde atendia junto com um cirurgião geral e um cirurgião plástico. “Durante os anos que estive lá atendi pessoas de todo lugar, com todo tipo de trauma de face, baleados, acidentados, o que me deu muita experiência para o que faço hoje, fazendo implantes dentários”, conta. “Queriam que eu ficasse no Rio, mas sempre tive a intenção de voltar para minha cidade”, enfatiza.

Na clínica, em Guaçuí, a maior parte do trabalho realizado está dentro da implantodontia, que é a reabilitação com a utilização de implantes dentários. Junto com outro profissional de Guaçuí que fazia esse atendimento, a clínica foi a primeira a oferecer esse tipo de serviço no município. “Havia outros que vinham de outros lugares para atender em algum dia da semana, mas daqui apenas nós e mais um, quando iniciamos”, destaca.

Segundo Dr. Rafael Nolasco, há muita procura pelo atendimento que pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa. “A pessoa pode chegar aqui totalmente desdentada e terminar o tratamento com todos os dentes na boca”, afirma. “E para isso, utilizamos um aparelho de última geração que é o Scanner Intraoral Itero, top mundial, que substitui aquela massa moldadora que é incômoda para muitas pessoas que até deixam de fazer a reabilitação, por causa dessa massa”, completa.

Além do conforto, o serviço é feito mais rápido. “Com o molde em massa, precisava esperar um mensageiro para enviar ao laboratório e esperar a prótese voltar, mas com o scanner, a gente gera um arquivo digital e a prótese ou dentes podem ser feitos na própria clínica, aqui mesmo, e com uma qualidade e perfeição muito maior”, explica.

Há também serviços que são feitos em outros locais, mas a rapidez é praticamente a mesma, porque basta enviar o arquivo digital. “Por exemplo, se a pessoa estiver em outro país, é meu paciente, e tem uma emergência com a prótese, eu só preciso enviar o arquivo digital, pela internet, para quem o estiver atendendo e pronto”, ressalta.

Além dos dentes e próteses que podem ser feitos na própria clínica, Dr. Rafael Nolasco conta que sua esposa, Dra. Elza Campos, trabalha com alinhadores ortodônticos transparentes (invisaline). “Esses alinhadores substituem aqueles aparelhos de metal e facilitam muito a vida do paciente, porque ele tem que usá-lo durante 22 horas por dia, ou seja, pode retirá-lo para comer, o que facilita muito a higienização”, explica Dra. Elza.

Sobre a parceria com o Festival de Inverno de Guaçuí, Rafael Nolasco destaca que a clínica participa desde a primeira edição do evento e ressalta os diversos benefícios que traz para o município. “O Festival de Inverno traz muitos turistas para Guaçuí que circulam pela cidade, gastam no comércio, e isso pode estimular mais lojas, mais hotéis, restaurantes”, afirma. “No meu caso mesmo, estão vindo, para Guaçuí, muitos parentes e familiares, inclusive, alguns que nunca vieram aqui, e estão vindo para nos visitar, aproveitando o festival”, conclui.

