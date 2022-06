Câmara realiza audiência para debater a renovação de contrato da Vale e Governo Federal

Por Redação - Redação 20

O Deputado Neucimar Fraga (PP-ES) presidiu a Audiência Pública da Comissão de Viação e Transportes, realizada na última quarta-feira (22) na Câmara Federal.

O tema foi a renovação do contrato da Vale da Ferrovia Vitória-Minas com o Governo Federal e contou com a presença da Gerente Executiva de Logística da Vale S.A, do Assessor da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, do Coordenador Geral do Ministério da Infraestrutura e de representantes de outras entidades.

O encontro tratou de assuntos de grande interesse para o Estado do Espírito Santo, como a correta tipificação das cláusulas contratuais do novo contrato, onde e como serão investidos os recursos provenientes dessa outorga, qual o cronograma das obrigações referente a renovação, quais os novos trechos ferroviários serão implementados e quais as melhorias e benfeitorias nas cidades cortadas pela EFVM.

Daniella Barros, representante da Vale S.A, destacou a importância do compromisso da empresa com o Estado do Espírito Santo, que completou 80 anos neste mês. Também lembrou que no ano passado a Vale investiu 6.2 bilhões no ES e gerou 10 mil empregos diretos e indiretos, números promissores para uma economia em franca recuperação.

No final, o Deputado Neucimar Fraga defendeu a garantia dos investimentos no Estado. “A renovação da outorga na EF Vitória-Minas tem um saldo de investimentos de R$ 1,4 bilhão a realizar no ES. Mas o compromisso da Vale é entregar o trecho ferroviário de Vitória a Anchieta”. O parlamentar também sugeriu um o estudo de viabilidade e inclusão de novas linhas para os passageiros de trem. “Imagina o mineiro poder chegar em Guarapari de trem? Piúma, Marataízes, Iriri, aquelas praias lindas do Sul do Estado do Espírito Santo”, enfatizou.

A audiência esclareceu pontos relevantes e trouxe uma nova perspectiva sobre a parceria Vale S.A e Governo Federal. A pauta debatida é urgente e estratégica para atrair recursos e fomentar novos negócios, um desejo antigo da classe empresarial que, certamente, otimizará a logística e a economia capixaba, gerando mais emprego e renda para a população.

