Café da manhã especial na Santa Casa para comemorar o Dia do Doador de Sangue

Por Redação - Redação 10

Nesta terça-feira (14) será comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E para comemorar essa data, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro preparou uma programação especial para quem comparecer ao hospital para fazer sua doação.

Durante toda a semana haverá um café da manhã especial para os doadores. Uma equipe do hospital também fará uma ação de conscientização na praça central de Cachoeiro.

A iniciativa faz parte da campanha para atrair doadores e ajudar a Santa Casa continuar salvando vidas.

A enfermeira supervisora do Banco de Sangue, Cintia Pimenta, lembrou que devido ao feriado de Corpus Christi é importante que as pessoas antecipem as doações, até porque nesse período a demanda por transfusão aumenta.

“Nossa orientação é para que as pessoas se organizem e venham doar antes do feriado para que o estoque esteja abastecido. Uma doação pode salvar até quatro vidas. É importante que a doação seja feita regularmente e não apenas quando um conhecido precisar”, reforçou.

O banco de sangue vai funcionar de segunda a quarta-feira, das 7 às 16 horas. Na quinta do feriado o atendimento será apenas interno. O funcionamento volta ao normal na sexta. No sábado, o serviço é de 7 às 11 horas.

Doar está na moda

A Santa Casa lançou uma coleção de camisas para incentivar a doação de sangue. Ao todo, são quatro modelos diferentes da Coleção Solidária com frases de incentivo à doação.

Quem quiser adquirir uma das camisas é só procurar o Banco de Sangue. Cada peça está sendo vendida em um valor simbólico de R$ 25.

A campanha conta com o patrocínio das empresas: Projeto Verdadeiros Adoradores,Cofril, Decolores,Eletromax,Galpão Móveis,HIFA,Mundo das Tintas,Proaenf,São Camilo,Sicoob,Sindirochas,

Unimed, UNIP, Restaurante Zardo’s.

Como doar sangue

As pessoas interessadas em fazer a doação podem entrar em contato com o hospital pelo telefone para fazer o agendamento (28) 2101-2123.

Serviço:

Horário de Atendimento:

2ª a 6ª feira – 07:00 às 16:00h

Sábado – 07:00 às 11:00h

(exceto feriados)

telefone: (28) 2101-2123

