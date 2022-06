Cachoeiro vacina contra gripe, sarampo e Covid-19 neste sábado (25)

Por Redação - Redação 86

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará, neste sábado (25), mais um Dia D de multivacinação, com a oferta de doses dos imunizantes contra Covid-19, influenza (gripe) e sarampo.

A ação acontecerá no Perim Center (Caiçara) e no supermercado Sempre Tem (Coronel Borges), das 13h às 20h, e no Shopping Cachoeiro, das 10h às 15h.

Além disso, onze Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas, das 8h às 12h, para realizar a vacinação. São elas: Paraíso, Abelardo Machado, Aeroporto, Amaral, Aquidaban, BNH de baixo, IBC, São Luiz Gonzaga, União, Village da Luz e Zumbi. Nos mesmos horários, a Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” também estará aplicando os imunizantes.

No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, cartão de vacina e do SUS.

“O grande objetivo das ações de imunização aos fins de semana é facilitar o acesso da população aos imunizantes. Quem encontra dificuldades no dia a dia, devido à rotina de trabalho e estudos, poderá, durante o Dia D, atualizar seu esquema vacinal”, ressalta o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, que destaca, ainda, a importância dos imunizantes contra as doenças típicas do inverno.

“Com a chegada do inverno, é comum que os números de casos de pacientes com sintomas de síndromes gripais tenham um aumento significativo. Por isso, além dos cuidados básicos de higiene, manter o cartão de vacinação atualizado contra a influenza e Covid-19 é a melhor maneira de romper os ciclos de infecção dessas enfermidades”, finaliza Wingler.

Quem poderá se vacinar no Dia D?

Vacina contra a gripe (Influenza)

Nesta fase da campanha de vacinação contra gripe, o imunizante está sendo ofertado para idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com deficiência permanentes; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; membros das forças de segurança, salvamento e armadas; trabalhadores portuários.

Vacina contra o Sarampo

o imunizante contra o sarampo será ofertado para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e, também, para os trabalhadores da área da saúde.

Vacina contra a Covid-19

A vacina contra Covid-19 é ofertada ao público a partir dos 5 anos de idade. A segunda dose de reforço (quarta dose) já está disponível para o público acima dos 30 anos.

Além disso, os seguintes públicos acima dos 18 anos também podem receber a quarta dose: pessoas com doenças imunossupressoras, trabalhadores da saúde; povos indígenas; trabalhadores da educação; caminhoneiros; trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiro Urbano e de Longo curso; trabalhadores portuários; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas (ativos); funcionários do Sistema de Privação de Liberdade; população privada de liberdade; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; gestantes e puérperas.

