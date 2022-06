Cachoeiro recebe cadeiras de rodas para projeto de basquete adaptado

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro foi contemplada, pelo governo estadual, com dez cadeiras de rodas multiuso destinadas à prática de paradesportos. A entrega foi feita, na manhã desta quinta-feira (30), em Vitória, durante cerimônia realizada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer.

Continua depois da publicidade

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), as cadeiras serão utilizadas, por atletas com deficiência, em um projeto de basquete adaptado que está sendo planejado pela pasta.

As atividades do projeto serão realizadas no ginásio do bairro Caiçara, que está em fase final de reforma. A Semesp divulgará, em breve, mais detalhes sobre a ação.

“Essas cadeiras serão fundamentais para garantir a inclusão das pessoas com deficiência em atividades esportivas em nossa cidade, trazendo mais dignidade para elas, além da socialização, que é muito importante”, salienta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].