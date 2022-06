Cachoeiro ganhará espaço para novas ideias e soluções para o setor de rochas ornamentais

Por Redação - Redação 12

Será anunciado no dia 06 de julho a implementação de um hub de inovação em Cachoeiro de Itapemirim. O novo espaço terá como objetivo fomentar o ecossistema de inovação no setor de rochas ornamentais capixaba. A informação será detalhada no evento realizado pelo Cetemag em parceria com o Base27 e apoio do Sindirochas e Centrorochas.

O encontro “Inovação: novas ideias e soluções para o sul do ES e para o setor de rochas ornamentais” reunirá empresários e lideranças do segmento na região sul capixaba. “Neste evento, vamos apresentar o projeto criado em conjunto com o Base27.

Buscamos fomentar, trazer novas ideias e soluções tanto para o setor de rochas ornamentais, quanto para a comunidade na região”, adiantou o presidente do Cetemag, Marcel Fiório. As vagas são limitadas.

