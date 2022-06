Bombeiros capixabas encontram corpos de pernambucanos no primeiro dia de atuação

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 17

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) enviada para Pernambuco iniciou sua participação nas buscas na noite dessa quarta-feira (01) e localizou os corpos de duas vítimas, que estavam sob os escombros. Os militares capixabas cumpriram um turno de 12 horas de buscas, entre 07h da noite de ontem e 07h da manhã de hoje.

A equipe capixaba, composta por quatro militares e duas cadelas, saiu do Espírito Santo na noite de segunda-feira (30), chegando a Recife na madrugada de quarta-feira (01). Ainda na manhã de quarta, os capixabas participaram de uma reunião com demais equipes de buscas em atuação no local, para reconhecimento e atualização da situação das áreas afetadas. Às 07h da noite, iniciou as buscas, rendendo os bombeiros de Santa Catarina. Os turnos de 12 horas foram definidos para a sustentabilidade das equipes com cães. Ainda há desaparecidos e os trabalhos continuam.

Os militares capitão Marinho, sargento Adair, sargento Breno e cabo Vicentine fazem parte da equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), no qual também atuam as cadelas Case e Beck. A equipe do Cerd é especializada em salvamento em desastres, busca e resgate em estrutura colapsada, tendo atuado nos desastres de Brumadinho, Teresópolis e na Bahia, além do desabamento em Cristóvão Colombo, Vila Velha.

