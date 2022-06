Bairro José de Anchieta, na Serra, receberá manhã de serviços e atrações culturais neste sábado (2)

Por Redação - Redação 17

Os moradores do bairro José de Anchieta, na Serra, vão contar com uma manhã especial. No próximo sábado (2/7), a localidade será palco do Dia de Cooperar 2022, uma ação desenvolvida pelo Sistema OCB/ES e por cooperativas da Grande Vitória que levará uma série de serviços e atividades culturais para os moradores da região, de forma 100% gratuita e com opções para toda a família. O evento será promovido das 8h às 13h, ao lado da Paróquia José de Anchieta.

O público presente poderá desfrutar de corte de cabelo masculino e feminino, orientações jurídicas e profissional, atendimento feito pelo Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, atendimentos médicos e educação financeira. Opções de entretenimento também não faltarão. Haverá apresentações de teatro, pula-pula, tobogã, cama elástica, cabine de fotos, pintura de rosto e bola mania. E para garantir que o público aproveite ao máximo os serviços e as atrações, serão distribuídos cachorros-quentes, pipoca, churros, algodão doce, picolé e refrigerante.

A expectativa da organização é que cerca de mil pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa.

DIA DE COOPERAR

A atividade marca a celebração do Dia de Cooperar 2022, uma grande rede de voluntariado e solidariedade promovido pelas cooperativas em todo o Brasil, mostrando o seu compromisso com o desenvolvimento social das comunidades onde estão instaladas. As ações são desenvolvidas ao longo de todo o ano, mas a comemoração oficial ocorre anualmente no primeiro sábado de julho, quando também é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo.

O Dia C, como é mais conhecido, nasceu em 2009 em Minas Gerais e foi ampliado para todo o Brasil. No Espírito Santo, a ação ocorre desde 2014 e, a cada ano, os projetos, municípios e números de beneficiários só vêm aumentando. Em 2021, foram realizadas 136 iniciativas no estado. Diretamente, foram beneficiadas mais de 60 mil pessoas. No mesmo ano, foram desenvolvidas 2.339 inciativas em âmbito nacional, que beneficiaram mais de 5 milhões de pessoas. Foram contemplados 1.411 municípios brasileiros.

ATIVIDADES E ATRAÇÕES DO DIA C 2022

Serviços de Saúde

Atendimento médico (Unimed Vitória)

Aferição de pressão e teste de glicemia (Coopmet)

Orientação médica e técnicas de alongamento (Coopmet)

Orientações de primeiros socorros (Cooperciges)

Serviços de Educação

Palestra de Educação Financeira (Sicoob)

Clínica Financeira (Sicoob)

Contação de Histórias: Coleção Financinhas (Sicoob)

Oficina de Educação Financeira (Unicred MG/ES)

Orientações educativas de trânsito (Detran|ES)

Serviços variados

Cabeleireiro para corte masculino e feminino (OCB/ES)

Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha (Poder Judiciário TJES)

Orientações Jurídicas (Sicoob Servidores)

Orientação profissional (Unimed Vitória)

Secretaria Municipal de Saúde (PMS)

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer (PMS)

Diversão para toda a família

Pula-pula, tobogã e cama elástica

Pintura no rosto e bola mania

Churros, pipoca e algodão doce

Picolé, cachorro-quente e refrigerante

Cabine de fotos

Teatro Dr. Unimed na Praça (Unimed Vitória)

SERVIÇO

Dia de Cooperar 2022 – Celebração da Grande Vitória

Data: 2 de julho (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Paróquia São José de Anchieta (ao lado da Paróquia) R. Topázio, 215 – José de Anchieta, Serra/ES

Participação gratuita

