AO VIVO | Assista a programação da 2ª edição do Sustentabilidade Capixaba

O Sustentabilidade Capixaba se consolida como o grande encontro ambiental do Espírito Santo. Com uma programação que abarca palestras com grandes nomes da defesa do meio ambiente, painéis com discussões pertinentes às cidades e ao Estado, feira verde e sustentável, cinema para estudantes e oficinas de desenhos e ecobagas, o evento acontece nos dias 13 e 14 de junho, no Conceição Hall, em Linhares, de forma híbrida, ou seja, com participação presencial e on-line.

Confira a programação deste primeiro dia

09h- Cine Ambiental para alunos da rede pública e privada (auditório principal)

13h-Abertura da Feira de Pequenos Negócios Sustentáveis:

13h- “Encontro de dinossauros no Sustentabilidade Capixaba”. Um momento especial de reencontro de alguns nomes que fazem história na preservação ambiental capixaba

14h às 16- Oficina de Desenhos (auditório 1)

14h- Abertura oficial com a presença de autoridades (auditório principal)

Presença da presidente da Findes, Cris Samorini; do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli; de secretários municipais de Meio Ambiente do Estado; do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado; e do Governador Renato Casagrande

16h às 18h- Oficina de Ecobags (auditório 1)

16h- palestra com Léo de Castro, empresário, representante da Findes junto a CNA. (Auditório principal)

Tema: Energia limpa: o que vem por aí

