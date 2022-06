Anchieta faz homenagem aos "Pescadores Ausentes" durante programação da Festa de São Pedro

Por Redação - Redação 7

A tradicional Festa de São Pedro segue em Anchieta até o próximo domingo (03) com diversas atrações. Na próxima (1), a partir das 20h30, além de shows, haverá uma solenidade de homenagem a pescadores ausentes. Famílias de seis pescadores do município irão receber a homenagem da Secretaria de Pesca e Aquicultura.

Na ocasião, o prefeito Fabrício Petri e o secretário de Pesca e Aquicultura, Julio César Santanna, irão fazer a entrega das homenagens aos familiares.

nos demais dias a programação fica por conta dos shows das bandas Musical Prateado, Trio Forrózão, Forró Comichão, Tropical Brasil, Sambasoul e a dupla João Victor e Vinícius. A festa té organizada pela Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura, com apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Associação dos Armadores, Maricultores, Pescadores de Pesca do Município de Anchieta (Ampa).

Confira os pescadores homenageados

* Argentino Santíssimo Pires;

* Honorato Ribeiro da Costa (Norato)

* Ilson Dias Quinteiro (Neném);

* José Evalter Sant’Anna Farias (Zezeco);

* Paulo Vitor de Oliveira ( Paulão);

* Pedro Teixeira (Serafim).

A comunidade de São Pedro, em Anchieta, realiza de 26 de junho a 03 de julho, a tradicional Festa de São Pedro, na praça de mesmo nome, na sede do município. Dentre as atrações acontece a tradicional procissão marítima, quadrilhas, missas e shows.

Durante todas as noites, após o tríduo em honra ao santo, na igreja de São Pedro, haverá comercialização de pratos típicos. Nas celebrações haverá participação de comunidades da região. Danças típicas irão animar as noites da festa.

Programação

QUINTA, DIA 30/06:

08h às 15h: Dia D de “Saúde do Pescador” na Praça dos Imigrantes, ao lado do Mercado Municipal. Serviços a serem ofertados: aferição de pressão e glicose, testagem rápida junto ao CTA (Centro de Teste e Aconselhamento), vacinação ( todas), teste rápido de Covid-19, atendimento médico, avaliação odontológica, ação de saúde do trabalhador, aquidade visual e fundo de olho em parceria com Ótica Anchieta. Show com Luiz show durante a ação.

SEXTA, DIA 1º DE JULHO (na Praça São Pedro):

20h30- Abertura com Homenagem aos ‘Pescadores Ausentes’

21h- Show da Banda Prateados

23h- Show da Banda Trio Forrozão

SÁBADO, DIA 02/07:

21h- Show da Banda Tropical Brasil

23h- Show da Banda Comichão

DOMINGO, DIA 03/07:

14h- Show Grupo de Pagode Sambasoul

16h- Show da Dupla João Victor e Vinícius.

Obs.: De 01 a 03 de julho haverá sorteio de brindes para Pescadores Profissionais e Amadores esportivos.

