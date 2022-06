Alunos do EJA de Bom Jesus do Norte apresentam mostra sobre Empreendedorismo

Por Redação - Redação 4

Advertisement

Advertisement

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Horácio Plínio, localizada em Bom Jesus do Norte, trabalhou com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) conteúdos relacionados ao empreendedorismo. O resultado do projeto foi apresentado na mostra “Aprendendo a ser empreendedor”.

Continua depois da publicidade

As atividades foram aplicadas por meio do Projeto Integrador de Pesquisa e Articulação com o Território (Pipat), sob coordenação do professor Rondnely Pacheco Kort Kamp.

“Os alunos aprenderam o passo a passo para criar uma empresa, com pesquisa de mercado, custo de produtos, marketing, organização e planejamento. Para isso, promovemos debates, exposições de ideias, leitura, análises de gráficos, tabelas e cálculos”, disse.

Na mostra, os estudantes apresentaram os produtos escolhidos por eles, para apresentação, entre os quais estavam: doces caseiros, artesanatos, desfiles, plantas ornamentais, serviço de faxina, manicure, cabelereiro, entre outros.

Continua depois da publicidade

A pedagoga Fabiana Martins Antunes Thiebaut, que acompanhou as atividades, falou sobre o sucesso do trabalho. “Todas as áreas de conhecimento se envolveram, participando e contribuindo positivamente para elevar ainda mais os conhecimentos que estavam sendo aprendidos pelos alunos. O resultado foi a entrega da mostra, que contou com a participação de cem por cento dos alunos, além de profissionais da comunidade”, afirmou.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].