Alunos do 6º ao 9º ano terão aulas de empreendedorismo em Vargem Alta

As Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) de Vargem Alta, “João Domingos Fassarela”, “Pedro Milaneze Altoé” e “Prosperidade”, começaram na última segunda-feira (6), a ter aulas de educação empreendedora em seu currículo escolar.

São atividades do projeto Jovens Empreendedores, como parte das ações do programa Cidade Empreendedora no município.

O objetivo é trabalhar o empreendedorismo, priorizando a valorização do indivíduo como protagonista de suas ações e de seu desenvolvimento, colocando em evidência sua criatividade, construção de ideias e pensamentos e, ainda, buscando auxiliar na formação de indivíduos críticos, autônomos, criadores e empreendedores.

O projeto será desenvolvido ao longo de 15 encontros com duração semanal de 2 horas de forma interdisciplinar.

Ao final do projeto será realizado uma culminância com uma feira cultural realizada em cada unidade escolar, onde os alunos irão apresentar todo o seu aprendizado sobre artesanato com papel, produção com consciência sustentável, como ser organizado, vendas, atendimento aos clientes, dentre outros assuntos para toda a comunidade escolar.

Cidade Empreendedora

Essa parceria do Sebrae/ES com o município vem se fortalecendo ao longo dos anos e tem gerado grandes aprendizados para as crianças e jovens na formação do pensamento crítico, autônomos, transformadores e empreendedores.

