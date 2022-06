Aberto o 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí na noite deste domingo (19)

Por Marcos Freire - Marcos Freire 31

Na noite deste domingo (19), aconteceu a abertura do 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. Realizado pelo Grupo Gota, Pó e Poeira, o festival segue até o sábado (25), com peças sendo apresentadas no Teatro Municipal Fernando Torres e nas praças públicas da cidade, no caso dos espetáculos de rua. O evento conta com o apoio do edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.

O mestre de cerimônia do evento, o diretor do grupo Gota, Pó e Poeira, Carlos Ola, deu as boas vindas aos grupos que vão participar do Festival de Teatro, vindos do Espírito Santo e outros Estados do Brasil. Este ano, o evento conta com a participação de grupos do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. Além dos capixabas de Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra e Guaçuí.

Além de Carlos Ola, a abertura contou com a presença do prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar, e do secretário municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Eleon Domingos Spala Nunes. Ambos também deram as boas vindas, principalmente, para os visitantes e destacaram a importância do festival para o município, colocando que a Prefeitura tem que ser e será parceira sempre, como enfatizou Eleon Nunes. “Conheçam nossa cidade, aproveitem, visitem nossos pontos turísticos e comércio, vocês vão ver que nosso município é lindo e tem um povo muito acolhedor”, disse o prefeito Marcos Jauhar.

O Festival Nacional de Teatro de Guaçui foi aberto pelo espetáculo “Terra sem males”, apresentado pela Ehioze Cia. de Dança, de Vitória. E a partir desta segunda (20), as apresentações acontecem às 14 e 20 horas, no Teatro Fernando Torres, enquanto aquelas marcadas para as 10, 16 e 17 horas, em praças públicas. Também será realizada a oficina “Palhaçaria”, da Cia. Canta Circo e Teatro, de São Paulo, além da Exposição Fotográfica de Tiago Louzada, no hall de entrada do teatro, debates e palestras. Confira a programação.

22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí – ES

PROGRAMAÇÃO – 19 a 25 de junho

20 de junho – Segunda Feira

14h – A Princesa Cansada e o Animal Bocejante – Cia Carnívora de Teatro – Curitiba – PR

17h – Estórias de Palhaços – Coletivo de Teatro Experimental Libertas – Ubá – MG

20h – A Rua, a Lama e a Santa – Grupo Carroça Teatral – Sete Lagoas – MG

21 de junho – Terça Feira

14h – Os Malas – Cia Canta Circo e Teatro – São Paulo – SP

16h – Mais gordo do que um cachorro – HB Grupo de Teatro – Cariacica – ES.

20h – Anjo Desfigurado – Coletivo Cabaça – Parnaíba – PI

22 de junho – Quarta Feira

14h – O Patinho Feio – Trupe Investigativa Arroto Cênico – Nova Iguaçu – RJ

16h – Cabaré Gira Sol – Cia 3 Entradas – Ribeirão Pires – SP

20h – #Palavras Cruzadas – Cia Nós de Teatro – Cachoeiro – ES

23 de junho – Quinta Feira

10h – Memórias à Venda – O Instituto Cultural Tambor de Raiz – Conceição da Barra – ES

14h – Julimeu e Romileta – Cia EB – Ibiporã – PR

20h – Lisístrata – O Voo das Andorinhas – São Paulo – SP

24 de junho – Sexta Feira

14h – Nuvem D’água – Grupo Vira Lata de Teatro – Vitória– ES

16h – A incrível lenda do capim dourado – Cia Art Palco – Araguaína – TO

20h – Pequenas Sagas Nordestinas – Cia CTI – Rio de Janeiro – RJ

25 de junho – Sábado

10h – Três em Uma – Surto Cênico – Cachoeiro de Itapemirim – ES

15h – O Circo Faz de Conta – Coletivo Guaçuí Em Cena – Guaçuí – ES

20h – Bumba Meu Boi – Grupo Gota, Pó e Poeira – Guaçuí – ES

21h – Encerramento e Premiação

Oficina: Palhaçaria – Cia Canta Circo e Teatro – de São Paulo

Exposição Fotográfica de Tiago Louzada

Debates e Palestras

*As apresentações das 14h e das 20h acontecem no Teatro Fernando Torres.

*As apresentações das 10h, 16h e 17h em praças públicas

