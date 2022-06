Bolsonaro anuncia que Rio vai reduzir ICMS da gasolina; preço deve cair R$ 1,30

Por Estadão - Estadão 12

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 30, que o Rio de Janeiro vai diminuir a alíquota do ICMS cobrada para os combustíveis. Com a redução, o preço da gasolina no Estado deve cair em média R$ 1,30, afirmou o chefe do Executivo.

“Conversei agora há pouco com o governador do Rio, Cláudio Castro. O Rio de Janeiro vai fazer valer a partir de amanhã o novo ICMS. Vai cair, em média, o preço da gasolina em R$ 1,30. Cobrava 34% de ICMS e vai passar para 17%”, disse Bolsonaro durante transmissão feita nas redes sociais.

O Rio segue o Estado de São Paulo, que anunciou na segunda-feira, 27, a redução do ICMS da gasolina de 25% para 18%. A decisão atende lei sancionada no último dia 23 por Bolsonaro, que estabelece teto de 17% a 18% na cobrança do tributo para itens como diesel, gasolina, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo.

