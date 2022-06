Vasco perde para o Novorizontino por 2 a 0 e conhece primeira derrota na Série B

Por Estadão - Estadão 6

Longe de uma boa atuação, o Vasco conheceu sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, em visita ao Novorizontino, ao cair por 2 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, no encerramento da 15ª rodada. Jhony Douglas e Douglas Baggio marcaram os gols da partida.

Além de perder a invencibilidade, o Vasco não conseguiu emplacar a quinta vitória consecutiva. O resultado mantém o time na vice-liderança, com 30 pontos, só que agora quatro pontos atrás do líder Cruzeiro. Foi também o primeiro revés do time carioca sob o comando do técnico Maurício Souza.

Situação inversa a do Novorizontino, que conquistou a segunda vitória consecutiva sob o comando do seu novo treinador, Rafael Guanaes. Os paulistas ganharam três posições na classificação e aparecem em oitavo, com 20 pontos. Cinco pontos atrás do Grêmio, primeiro time dentro do G-4.

O Vasco teve dificuldades no primeiro tempo e viu o Novorizontino ter as melhores chances de gol. Aos 24 minutos, após cobrança de falta, Figueiredo desviou na primeira trave e após confusão o goleiro Thiago Rodrigues defendeu em cima da linha. O lance foi revisado e o placar inalterado.

A marcação do Novorizontino foi muito forte e foram raras as vezes em que o Vasco conseguiu entrar na área trocando passes. Tanto é que o time carioca precisou apostar em chutes de longa distância, como aconteceu aos 28 minutos, quando Gabriel Pec finalizou forte, mas nas mãos de Lucas Frigeri.

Melhor em campo, o time da casa abriu o placar aos 31 minutos, após cobrança de escanteio em que Paulinho desviou e Jhony Douglas esticou a perna para completar para as redes. O Vasco sentiu a desvantagem e quase levou o segundo aos 47, após Anderson Conceição falhar e Douglas Baggio errar chute.

Na etapa final, o Vasco esboçou reação, mas foi o Novorizontino que seguiu sendo efetivo no ataque. Aos 12, Ronald finalizou colocado e o goleiro Thiago Rodrigues fez boa defesa. E aos 14 os paulistas ampliaram, após Douglas Baggio aparecer sozinho na área e finalizar com força.

Com 2 a 0 no placar, o Vasco precisou sair mais para o jogo e poderia ter descontado aos 19 minutos, após Gabriel Pec dar linda assistência e Andrey dos Santos ficar cara a cara com o goleiro. Contudo, o vascaíno finalizou rente à trave, desperdiçando chance incrível.

A situação do Vasco que já era ruim, piorou aos 32 minutos, quando Anderson Conceição puxou o meia Diego Torres em contra-ataque e recebeu o cartão vermelho direto, deixando praticamente impossível as chances dos visitantes de reverter o resultado negativo.

Antes do apito final o Vasco ainda escapou de levar o terceiro gol do Novorizontino. Aos 40, Quirino apareceu na área e tocou para Diego Torres, sozinho na marca do pênalti, chutar para fora.

O Novorizontino volta a campo no sábado para enfrentar o Náutico, às 18h30, no estádio dos Aflitos, em Recife. Enquanto o Vasco jogará no domingo diante do Sport, às 16 horas, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 VASCO

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Danielzinho, Wálber, Rodolfo Filemon e Paulinho (Reverson); Jhony Douglas (Léo Baiano), Gustavo Bochecha (Willena Lepo) e Diego Torres; Ronald (Cléo Silva), Ronaldo (Quirino) e Douglas Baggio. Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO – Thiago Rodrigues; Weverton (Danilo Boza), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Juninho), Andrey dos Santos e Nenê (Erick); Palacios (Matheus Barbosa), Figueiredo e Gabriel Pec (Raniel). Técnico: Maurício Souza.

GOLS – Jhony Douglas, aos 31 minutos do primeiro tempo; Douglas Baggio, aos 14 do segundo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Jhony Douglas e Ronaldo (Novorizontino); Quintero, Andrey dos Santos e Nenê (Vasco).

CARTÃO VERMELHO – Anderson Conceição (Vasco).

PÚBLICO – 2.987 pagantes.

RENDA – R$ 56.325,00.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

