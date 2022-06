Fortaleza contrata atacante Thiago Galhardo por empréstimo até fim do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Lanterna do Brasileirão com somente 10 pontos, o Fortaleza foi ao mercado para se reforçar e evitar o vexame da queda após uma bela temporada em 2021, e anunciou nesta quarta-feira a chegada do atacante Thiago Galhardo, emprestado pelo Internacional até dezembro.

Continua depois da publicidade

“O Fortaleza Esporte Clube anuncia a contratação do meia-atacante Thiago Galhardo para sequência da temporada 2022. Pertencente ao Internacional-RS, o mais novo reforço do Tricolor chega por empréstimo até o fim do ano”, informou o clube, que aguarda pela chegada do jogador para a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato.

Thiago Galhardo estava no Celta de Vigo, da Espanha, e retorna ao Brasil para tentar ajudar o Fortaleza a se reerguer no cenário nacional após largada ruim no Brasileirão. O presidente Marcelo Paz festejou o acerto.

Advertisement

“Aceitou nossa proposta, conhece a cidade, entende a realidade do clube, sabe da nossa seriedade em cumprir compromissos e a gente acredita que ele vem, realmente, reforçar o elenco, não é somente uma contratação, não é só mais um nome, e sim um jogador que tem qualidade técnica, história e personalidade para chegar aqui e mostrar todo o talento que tem e nos ajudar nas disputas nas competições esse ano”, comemorou Marcelo Paz.

Continua depois da publicidade

Thiago Galhardo só poderá atuar a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências. Ele chegará em uma equipe que não vem rendendo bem ofensivamente, anotando somente 12 gols em 14 rodadas.

“Entendemos que é um movimento de mercado muito bom para o Fortaleza a vinda do Thiago Galhardo. É um atleta de qualidade reconhecida, foi muito bem nos clubes que passou no Brasil de forma mais recente, sobretudo no Internacional, mas também teve uma passagem boa no Ceará, nosso rival, e estava no mais alto nível do futebol mundial, em uma das grandes ligas”, concluiu o presidente do Fortaleza.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].