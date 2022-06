Carlos Alcaraz avança à terceira rodada de Wimbledon, desta vez sem sustos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Depois de uma estreia complicada em Wimbledon, quando sofreu para derrotar Jan-Lennard Struff em cinco sets, o espanhol Carlos Alcaraz fez valer o seu favoritismo nesta quarta-feira e derrotou com propriedade o holandês Tallon Griekspoor por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7/0) e 6/3. A disputa foi válida pela segunda rodada da competição.

Continua depois da publicidade

Quinto cabeça de chave do torneio, o espanhol volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar o alemão Oscar Otte, que despachou o americano Christian Harrison após somente quatro games – o rival abandonou quando perdia por 3 a 1.

Com um estilo de jogo agressivo e um saque potente, o espanhol de 19 anos assumiu o controle da partida desde o primeiro set. A vitória foi definida em pouco mais de duas horas de confronto.

Advertisement

Alcaraz quebrou o serviço do holandês no nono game e depois sacou para fechar em 6/4. Na segunda parcial, nada de quebras. No tie-break, porém, o espanhol emplacou sete pontos seguidos. O último set foi dominado pelo jovem, que quebrou o game dois e seis e fechou no primeiro match point.

Continua depois da publicidade

CABEÇAS DE CHAVE AVANÇAM

A rodada desta quarta-feira não apresentou surpresas e o favoritismo dos cabeças de chave acabou se confirmando. O italiano Janik Sinner (10º cabeça) venceu o sueco Mikael Ymer por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/3 e 5/7 e 6/2. O americano Tommy Paul (30) não teve trabalho para superar o francês Adrian Mannarino. O triunfo de 3 sets a 0 foi construído com 6/2, 6/4 e 6/1.

Já o britânico Cameron Norrie (9) encontrou dificuldade para ganhar do espanhol Jaume Munar. Ele precisou de cinco sets para sair vencedor. A vitória por 3 sets a 2 veio com parciais de 6/4, 3/6, 5/7, 6/0 e 6/2. Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, também teve trabalho, mas despachou o francês Quentin Halys, com 7/6 (9/7), 0/6, 7/5 e 7/6 (7/5).

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].